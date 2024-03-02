В Луганске разрушенную обстрелом ВСУ школу хотят восстановить к середине августа 2024 года

Представитель фирмы подрядчика Сергей Даньшин отметил, что над восстановлением работают порядка 100 человек и 5 единиц техники

ЛУГАНСК, 2 марта. /ТАСС/. Луганская школа №51, разрушенная обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ), будет восстановлена к 15 августа. Об этом сообщил ТАСС представитель фирмы подрядчика Сергей Даньшин.

"Сроки у нас поставлены такие амбициозные. 15 августа уже под ключ должно все быть готово, в том числе и благоустройство, озеленение, спортивная детская площадка и стадион", - рассказал Даньшин.

Он добавил, что площадь застройки - более 8 тыс. кв. м. Над восстановлением работают порядка 100 человек и 5 единиц техники. Завершен демонтаж конструкций, начато устройство стен, оконных и дверных проемов. Также будут заменены плиты, поврежденные при обстреле, выполнен ремонт спортивного зала и заменены все коммуникации.

Посетивший ЛНР глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что строительством школы занимается подрядчик, который восстанавливал детские сады и школы в Мариуполе. "Им не в первой в таком темпе работать. Подрядчик известный. Ребята в Мариуполе школы и детские сады строили. <…> Впервые за 10 лет здесь прозвенит первый звонок для нескольких сотен детей. Дети будут обучаться в новом учебном заведении, которое будет сделано по московским стандартам. Эта работа находится на личном контроле у правительства Москвы, у [мэра Москвы] Сергея Собянина, и мы тоже в этом участвуем", - сказал Слуцкий.

Временно исполняющая обязанности главы Луганска Яна Пащенко напомнила, что в 2014 году в результате обстрелов ВСУ в Луганске были повреждены десятки школ, которые долгое время находились в полуразрушенном состоянии. Одна из них - школа №51 в квартале Южный, рассчитанная на 650 человек. Из-за боевых действий и простоя школа получила порядка 80% повреждений.