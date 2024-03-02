В "Технополисе Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники

В экспозиции представили передовые разработки предприятия, в их числе знаменитые игра "Ну, погоди!" и приемник "Эра"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Музей "Ангстрем", посвященный истории и развитию советской и российской микроэлектронной отрасли, открылся в особой экономической зоне "Технополис Москва". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" начал работать музей "Ангстрем", посвященный истории и развитию советской и российской микроэлектронной отрасли. В рамках экспозиции представлены передовые разработки предприятия, в их числе знаменитые игра "Ну, погоди!" и приемник "Эра", а также инновационные и современные изделия", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

В 2023 году компания отметила 60 лет своей деятельности, история которой отражена в Музее микроэлектроники имени В. В. Григорьевского. Предприятие зародилось в эпоху создания первых интегральных схем и с момента своего появления на равных соревновалось с лидерами мирового рынка в разработке микросхем памяти, стандартной логики и микропроцессоров.

"Предприятие было тем отечественным производителем, кто разработал первые серии микросхем для бортовых компьютеров космических кораблей советской Лунной программы, микропроцессоры и микросхемы для первых отечественных персональных компьютеров, здесь же произвели популярную игру "Ну, погоди!". <…> По итогам 2023 года компания вложила в свое развитие свыше 200 млн рублей", - добавил Овчинский.

Музей собрал все ключевые разработки отечественной микроэлектроники. Шестидесятилетняя история компании представлена на выставке "Линия времени", где можно увидеть фотографии, значимые образцы изделий и разработок предприятия - к примеру, приемники "Микро" и "Эра", электронный "Луноход".