Хуснуллин: в Мариуполе хотят отремонтировать все многоквартирные дома до конца 2024 года

Программа включила ремонт более 4 тыс. различных объектов

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Восстановление всех многоквартирных домов Мариуполя должно быть завершено до конца 2024 года. Программа включает ремонт более 4 тыс. различных объектов, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Непростая задача стоит и по программе восстановления жилищного фонда: до конца года необходимо привести в порядок 1,5 тыс. фасадов и отремонтировать все многоквартирные дома в городе", - написал он.

Хуснуллин добавил, что всего в программу восстановления включено свыше 4 тыс. объектов, в том числе жилищных. Особое внимание уделяется ремонту коммунальной инфраструктуры.

По словам зампреда правительства, в Мариуполе продолжается благоустройство Приморского парка и Больницы интенсивного лечения (БИЛ). В медучреждении уже восстановлено административное здание, установлены аппараты МРТ и КТ. Через две недели планируется завершить второй этап ремонта станции переливания крови, а работы в БИЛ в целом - к ноябрю.