Журналист также заявил об увольнении "значительной части" команды в связи с отсутствием денег на зарплаты

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом) передал права и управление Telegram-каналом "Пивоваров (Редакция)" команде редакторов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Пивоваров напомнил, что Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов, журналист ожидает, что скоро он будет подписан и вступит в силу.

"В случае с Telegram-каналом "Пивоваров (Редакция)" это ускорило решение, о котором я размышлял уже какое-то время: я полностью передаю юридические права и управление этим каналом команде редакторов, которые вели и ведут его все последнее время", - написал он. Кроме того, Пивоваров заявил об увольнении "значительной части" команды в связи с отсутствием денег на зарплаты.

По его словам, в ближайшее время "Пивоваров (Редакция)" поменяет название и логотип.

Пресненский суд Москвы 8 апреля вернется к слушаниям по протоколу в отношении Пивоварова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом в интернете без указания на то, что эти материалы произведены иноагентом). Если журналиста признают виновным, ему грозит штраф до 50 тыc. рублей.

Пивоваров был признан иноагентом летом 2022 года. Причиной стало получение им денег от ytrjnjhs[ иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation - благотворительной организации, которая учредила премию "Редколлегия" для российских журналистов. Она зарегистрирована на Бермудских островах.