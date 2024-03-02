Фотоконкурс к десятилетию Крымской весны собрал свыше 1 тыс. заявок со всей России

Больше всего заявок прислали жители Крыма и Севастополя, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, ЯНАО, Саратовской, Тамбовской, Воронежской областей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. заявок со всей России поступило на фотоконкурс "Крым в моем сердце", посвященный десятилетию Крымской весны, сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.

В фотоконкурсе принимают участие практически все регионы России от Камчатки до Калининграда, в том числе и новых регионов. Больше всего заявок прислали жители Республики Крым и Севастополя, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Саратовской, Тамбовской, Воронежской областей.

"Фотографии в течение месяца присылали и профессиональные фотохудожники, и любители, но на каждом снимке - необъятный гостеприимный Крым, его природа и главное богатство - люди. Более тысячи фотографий прислали наши гости и сами крымчане, у жюри будет сложный выбор, но и подарки за фото соответствующие - отдых в Крыму", - цитирует министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко пресс-служба.

На выставке в Москве перед штаб-квартирой ТАСС покажут 20 лучших фоторабот о Крыме, отобранных авторитетным жюри конкурса. Выставка пройдет в дни празднования Крымской весны на Тверском бульваре в Москве, посетить ее смогут все желающие. Кроме того, лучшие работы будут опубликованы на портале правительства Крыма и на Туристическом портале Крыма. Отдельный приз получит победитель "Народного голосования", которое пройдет в соцсети "ВКонтакте".

Оргкомитет молодежного арт-кластера "Таврида" выберет лучшее фото среди молодой аудитории до 35 лет, автору которого будет вручен сертификат на участие в ежегодном летнем фестивале молодого искусства "Таврида.АРТ", а проект VK Места предоставит возможность поехать вместе с проектом в весеннюю экспедицию в Крым. Победители фотоконкурса также будут награждены путевками в ведущие отели Крыма. Победителей доставит в Крым и обратно поездами "Таврия" компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", добавили в пресс-службе министерства.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.