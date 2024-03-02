В аэропорту Пулково сообщили о штатной работе после ЧП в городе

Отправку и прием рейсов осуществляют по графику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково на фоне ЧП в Красногвардейском районе города работает в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

"Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме, отправка и прием рейсов осуществляется по графику", - рассказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Александр Беглов возглавил оперштаб в связи с ЧП в Красногвардейском районе города и прибыл лично на место происшествия. На месте работают представители силовых ведомств, городской администрации и дежурят медицинские работники. Ранее Беглов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате инцидента жертв нет, частично пострадало остекление балконов двух домов.

Жители пострадавших в результате инцидента квартир временно размещены в здании ближайшего детского сада.

Медицинская помощь после ЧП на Пискаревском проспекте потребовалась шести жителям, один человек госпитализирован.