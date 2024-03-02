Экоактивисты распылили оранжевую краску на фасаде Ведомства канцлера ФРГ

По данным берлинской полиции, для установления личности были временно задержаны 16 человек в возрасте от 13 до 16 лет

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Экоактивисты радикального движения Letzte Generation в субботу утром распылили оранжевую краску на фасаде Ведомства федерального канцлера ФРГ.

На фотографии, опубликованной участниками движения в X (ранее Twitter), видна большая надпись: "Помогите! Ваши дети" и многочисленные отпечатки ладоней. Несколько активистов лежали на земле перед стеной, другие сидели. "Если мы не поднимем свой голос сейчас, у нас не будет будущего", - утверждали участники Letzte Generation.

По данным берлинской полиции, для установления личности были временно задержаны 16 человек в возрасте от 13 до 16 лет. Правоохранители начали расследование по подозрению в причинении ущерба имуществу.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимальное решение. Правительство ФРГ неоднократно критиковало их действия.

Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Кроме того, они обрызгали оранжевой краской одну из самых известных достопримечательностей столицы страны - Часы мира на Александерплац. В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, затем свалили дерево перед ведомством канцлера. Они также обливали черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага.