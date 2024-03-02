Участники саммита РФ - АСЕАН предложили открыть центры русского языка в своих столицах

Третий секретарь посольства Филиппин в РФ Нонито Кабрера отметил, что платформа может быть организована на базе МГИМО или иных лингвистических университетов

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Участники первого саммита Россия - АСЕАН, который прошел на полях Всемирного фестиваля молодежи, предложили открыть центры изучения русского языка в своих столицах.

"Русский - это очень важный язык. Филиппины поддерживают платформы АСЕАН, которые позволят учить русский, - сказал третий секретарь посольства Филиппин в РФ, вице-консул Нонито Кабрера. - Уверен, что это откроет возможности, позволит завести новых друзей".

Платформа, по его словам, может быть организована на базе МГИМО или иных лингвистических университетов. "Это может быть организовано в России, или центры русского языка следует открыть в столицах АСЕАН", - добавил дипломат.

Представили Вьетнама, Малайзии, Сингапура, Мьянмы также поддержали идею по организации изучения русского языка. Когда говоришь с человеком на его родном языке это доходит до его сердца, поэтому очень важно понимать язык, заметил один из участников.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.