Патриарх Кирилл назвал предательством элит легализацию в Греции однополых браков

По словам Патриарха Московского и всея Руси, это событие "каждый православный человек, знающий историю, со скорбью воспринимает"

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Легализация Грецией однополых браков является изменой со стороны политических элит традициям и культуре этой страны, и это событие со скорбью воспринимается в православном мире. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отвечая на вопросы во время лекции на площадке Всемирного фестиваля молодежи.

"События в Греции каждый православный человек, знающий историю, со скорбью воспринимает, ведь Греция - это православная страна, и из греческого мира, из Византии мы получили нашу веру <…> В первую очередь это измена со стороны политических элит и тем традициям, и той культуре, и той религиозной ориентации, которая сыграла решающую роль в формировании греческой нации и греческой культуры. Просто произошло предательство", - сказал патриарх.

По его оценке, фактически после данного решения "можно смело сказать: Греция потеряла свой суверенитет". Предстоятель РПЦ не исключил, что в стране возникнет внутренний конфликт, который никак не будет укреплять греческое общество. Патриарх пожелал православным оставаться верным своей вере и убеждениям и выразил надежду, что Греция все же не потеряет окончательно свою духовную самобытность и духовную свободу.

Ранее парламент Греции принял закон, легализующий браки однополых пар и усыновление ими детей. В 300-местном однопалатном высшем законодательном органе на голосовании присутствовали 254 депутата. За принятие закона проголосовали 176 парламентариев, против были 76, воздержались двое.

В ходе дискуссии Синод Элладской православной церкви единогласно высказался против браков однополых пар и усыновления ими детей. Иерархи заявили, что "гомосексуальность - это отклонение от закона Божьего". Планы греческих властей здесь, однако, активно поддерживались США.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия