МелГУ подал заявку на создание научно-образовательного центра "Новороссия"

Наблюдательный совет НОЦ возглавил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Мелитопольский государственный университет (МелГУ) подал заявку в Минобрнауки России на создание на базе учебного заведения научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Новороссия - форпост русских технологий". Об этом сообщил ТАСС ректор МелГУ Николай Тойвонен.

"Заявка подана. Мы показали определенный класс, когда новая территория, не имевшая опыта участия в таких программах и проектах, в короткие сроки смогла сформировать полноценную заявку, выполнив все требования по прописыванию направлений работы, конкретных проектов с указанием бизнес-партнеров и партнеров из ведущих научных и образовательных организаций РФ", - сказал Тойвонен.

По его словам, в новом НОЦ выделены четыре ключевых направления деятельности: биологические, экологические и медицинские технологии, продовольственная безопасность, инженерные технологии и социально-экономическое возрождение Запорожской области.

"В рамках проекта мы смогли привлечь реально топовые университеты РФ, и они с удовольствие подтвердили желание с нами работать", - отметил ректор. Ожидается, что проекты космического зондирования поверхности, в том числе для исследования последствий разрушения Каховской ГЭС, МелГУ будет реализовывать совместно с МГУ им. Ломоносова, в области двигателестроения - с МГТУ "Станкин", в робототехнике и беспилотных системах - с Уральским федеральным университетом и МГТУ им. Баумана, проекты в области создания цифровых двойников - с Санкт-Петербургским политическим университетом Петра Великого.

По словам Тойвонена, в ближайшие три месяца будут проводиться проверка заявки, презентация всего проекта состоится в июне 2024 года. Наблюдательный совет НОЦ возглавил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В настоящее время по нацпроекту "Наука и университеты" действуют 15 НОЦ, 9 из которых являются межрегиональными.