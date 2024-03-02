Королю Норвегии установили временный кардиостимулятор

Анестезиолог Бьёрн Бендс пояснил, что имплантация необходима из-за вызывавшего беспокойство сердечного ритма Харальда V

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Врачи в малайзийской больнице, куда в начале недели был госпитализирован король Норвегии Харальд V, установили ему временный кардиостимулятор. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой королевского дворца.

"Соответствующее решение было принято сегодня утром, операция прошла успешно. С учетом всех обстоятельств король находится в хорошем состоянии, однако по-прежнему нуждается в отдыхе", - заявил анестезиолог Его Величества Бьёрн Бендс, слова которого приводятся в заявлении.

Специалист пояснил, что имплантация кардиостимулятора была необходима из-за вызывавшего беспокойство сердечного ритма 87-летнего монарха. По его словам, медицинский прибор также сделает менее рискованным для короля перелет в Осло.

27 февраля стало известно, что король был госпитализирован из-за инфекции во время отдыха в Малайзии. Как указывают во дворце, медицинский рейс в Норвегию планируется на ближайшие несколько дней.

20 лет назад король перенес операцию по удалению мочевого пузыря в связи с онкологическим заболеванием. В 2020 году монарху сделали кардиологическую операцию, заменив один из сердечных клапанов. В мае 2023 года Харальд V находился в больнице Осло с инфекцией. В последнее время монарх часто пользуется тростью или парой локтевых костылей. Король, занимающий престол с 1991 года, ранее неоднократно заявлял, что не намерен отрекаться в пользу сына - 50-летнего кронпринца Хокона Магнуса.