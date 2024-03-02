Вован и Лексус пообещали позвонить Байдену, когда найдут время

Пранкеры добавили, что готовят новые разоблачения

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообещали в беседе с корреспондентом ТАСС, что позвонят президенту США Джо Байдену, когда найдут время.

"Когда время появится, тогда мы, думаю, Байдену и позвоним. Сейчас мы очень заняты", - сказал Столяров на полях Всемирного фестиваля молодежи.

"Как будет такая возможность. Показывали Байдена, нельзя таким звонить, он что-то в неадеквате был", - добавил Кузнецов.

Пранкеры сообщили, что готовятся новые разоблачения. "Конечно. Планируются, они уже в процессе идут. Разоблачили целый змеиный клубок в одной сфере", - сказал Кузнецов.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.