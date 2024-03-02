В Ростовской области введут безналичную оплату во всем общественном транспорте

Терминалами обеспечили около 80% автобусов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области до конца года введут в регионе стопроцентную безналичную оплату за проезд в общественном транспорте, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев по итогам совещания правительства области.

"Задачи по развитию общественного транспорта определяли сегодня на совещании в правительстве области, <...> тема эта волнует многих. <...> Будем дорабатывать систему безналичного расчета в общественном транспорте - в первом полугодии перейдем на электронный учет бесплатного проезда детей-сирот и социальных работников. Задача текущего года - обеспечить стопроцентное внедрение безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте. В системе "Городская электричка - Автобус" сделаем шаги по переходу к бесшовным перевозкам и внедрению единой пересадочной карты", - написал он.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, внедрение безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте во всех муниципалитетах должно быть обеспечено до 1 июля. По информации областного Минтранса, терминалами обеспечены около 80% общественного транспорта, в Новошахтинске, Каменске-Шахтинском и Звереве активность оборудования составляет менее 70%. Голубев поручил установить во всех автобусах региона валидаторы, внедрение безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте главы муниципалитетов взяли на особый контроль.

В регионе продолжат обновлять парк электричек: если в прошлом году на ее маршрутах появилось четыре новых поезда, то в текущем - восемь. Обновят и парк автобусов, закупив более 180 новых. Одновременно с эти планируется расширить маршрутную сеть электробусов, нарастить в Ростове-на-Дону число полос для общественного транспорта. Развитие пассажирских перевозок в городах и районах области будет происходить с использованием средств господдержки.

Новый автовокзал в Ростове-на-Дону

"В этом году должен начать работу новый областной автовокзал, на первом этапе - с 19 посадочными перронами. До конца марта Минтрансу поручено подготовить предложения по маршрутной сети. Для развития водных перевозок, помимо закупки судов, предстоит смонтировать десять плавучих причалов", - отметил Голубев, добавив, что возведение причалов будет производиться поэтапно.

Создание центрального областного автомобильного вокзала в Ростове-на-Дону находится в завершающей стадии, уточнили в пресс-службе губернатора. После капремонта город получит полноценный транспортно-пересадочный узел, где пересекаются потоки всех видов передвижения - городской транспорт, внутрирегиональный, межрегиональный, личный, появится зарядная станция для городских электробусов. Планируется, что первая очередь вокзала начнет работу в первом полугодии: появятся залы ожидания, кассовые зоны, 19 перронов отправления и прибытия, а также зона для отстоя автобусов. Как рассказал директор ООО "Агроком Холдинг" Сергей Сапотницкий, компания вложила в проект более 1,5 млрд рублей и готова инвестировать в его развитие свыше 5 млрд рублей.