На Фестивале молодежи открылась регистрация школьников на Международный стройчемпионат

Он пройдет 1-4 октября в Екатеринбурге

СИРИУС, 2 марта. /ТАСС/. Предварительная регистрация школьников для участия в соревнованиях IV Международного строительного чемпионата открыта на полях Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщил секретарь федерального оргкомитета стройчемпионата Андрей Голованов.

"Открыта предварительная регистрация в Школьную лигу IV Международного строительного чемпионата", - сказал он в ходе панельной дискуссии "Студенческие отряды вместе строят Союзное государство", состоявшейся в рамках Фестиваля.

Голованов отметил, что предварительная регистрация открыта для участников и гостей ВФМ-2024. Международный строительный чемпионат пройдет 1-4 октября 2024 года в Екатеринбурге, на нем ожидается участие 600 представителей молодежи в волонтерском корпусе, Студенческой лиге и Школьной лиге. Он отметил, что общая доля молодежи составляет более 20% от общего количества участников строительного события.

Школьная лига IV Международного строительного чемпионата будет разделена на пять командных номинаций и профессий. Среди них: "Эффективность строящихся и эксплуатируемых объектов" и "Архитектор и проектировщик "умной" инфраструктуры"; "Строительство и окружающая среда" и "Урбанист-эколог"; "Технологии в строительстве" и "ТИМ-специалист"; "Организация строительного производства" и "Специалист по организации строительства"; "Комфортное жилье" и "Новатор в области комфортной жизни".

Международный строительный чемпионат был учрежден в феврале 2020 года Минстроем России и госкорпорацией "Росатом". Предыдущий чемпионат прошел в 2023 году в Санкт-Петербурге, тогда в соревнованиях приняли участие 2,5 тыс. человек из 562 организаций, 40 вузов и 16 ссузов. В финале приняли участие 938 человек, них 549 - участники от организаций, 111 - независимые участники, 198 - Студенческая лига, 50 - Школьная лига и 30 - конкурс "Построй мечту".