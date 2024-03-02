В России впервые издали русско-лингала разговорник

Его отправят во все дипмиссии сообщила директор по гуманитарным связям Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырева

ТАСС, 2 марта. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) впервые за всю историю отношений России и Африки разработали и издали разговорник с русского языка на язык лингала, на котором говорят в северо-западной части Демократической Республики Конго (ДРК), на большей части территории Республики Конго, а также в Анголе, Центральноафриканской Республике и на юге Южного Судана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые-лингвисты НИУ БелГУ совместно с представителями Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки разработали и издали первый в истории разговорник для общения между носителями русского языка и языка лингала, на котором говорят несколько миллионов жителей Африканского континента", - говорится в сообщении.

Разговорник презентовала ректор НИУ БелГУ Евгения Карловская и директор по гуманитарным связям Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырева на первом расширенном заседании Экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки при заместителе председателя Государственной думы Александре Бабакове. По словам Монастыревой, разговорник будет отправлен во все дипмиссии.

Отмечается, что словарь издан при поддержке посла ДРК в РФ Ивана Вангу Нгимби и посла РФ в Конго Алексея Сентебова в двух вариантах: русско-лингала и лингала-русском. В нем собраны распространенные слова и фразы по девяти темам коммуникативных ситуаций: основные фразы, обучение, бизнес, туризм, в отеле, в городе, у врача, кафе и рестораны, покупки. "Для удобства чтения представлена фонетическая транскрипция и перевод реплик на двух языках", - уточнили в вузе.

По словам ректора Карловской, вуз усиливает взаимодействие с африканскими партнерами, послы НИУ БелГУ активно работают с иностранными абитуриентами и представителями бизнеса. В Белгородском госуниверситете обучаются более 3,7 тыс. человек из 99 стран, из них 558 студентов приехали с Африканского континента. "По мнению экспертов, этот разговорник будет очень востребован для активного взаимодействия между российскими и африканскими партнерами. А мы продолжим работу по его совершенствованию, наполнению и изданию в формате научно-методического пособия для будущих переводчиков, дипломатов, политологов и регионоведов, которых готовит наш университет", - цитирует пресс-служба ректора НИУ БелГУ.