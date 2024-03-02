Маск считает Reuters худшим традиционным СМИ

Такие средства массовой информации лгут своим читателям, добавил миллиардер

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Илон Маск считает, что традиционные средства массовой информации лгут своим читателям, а больше всех это делает агентство Reuters.

"Традиционные СМИ врут как дышат. Reuters худшее из них на данный момент", - написал он в X (ранее Twitter).

Ранее миллиардер отмечал, что американские граждане даже отдаленно не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США. Он утверждал, что он и его компании стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура в X была отменена.

В X ранее было опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил ранее Карлсон, Маск пообещал не блокировать эту видеозапись.