На одном из двух оставшихся КПП Литвы с Белоруссией ожидание составляет четверо суток

Согласно информации Службы охраны госграницы при МВД республики на 19:00 мск, на контрольно-пропускном пункте в Медининкай простаивали 470 фур

ВИЛЬНЮС, 2 марта. /ТАСС/. Водители грузовых автомобилей, следующие через Литву в Белоруссию, на контрольно-пропускном пункте (КПП) в населенном пункте Медининкай вынуждены будут ожидать пропуска четверо суток. Об этом свидетельствуют данные о положении на пунктах перехода, в режиме реального времени размещаемые на сайте Службы охраны госграницы при МВД Литвы.

Согласно ситуации на 18:00 (19:00 мск), на этом КПП простаивали 470 фур с прогнозируемым временем пропуска в 94 часа.

Литва с 1 марта на границе с Белоруссией закрыла КПП в Лаворишкесе (направление на Полоцк) и Райгардасе (направление на Гродно). До этого Литва летом 2023 года закрыла такие пункты в Тверячюсе и Шумскасе. Остались работать КПП в населенных пунктах Медининкай (направление на Минск) и Шальчининкай (направление на Лиду). На втором из них по состоянию на 18:00 находились 314 фур, водителям которых придется ждать 63 часа.