Дипломаты РФ поклонились героям Шипки накануне Дня освобождения Болгарии от османского ига

Они возложили венки и цветы в память о защитниках вершины

ШИПКА /Болгария/, 2 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Представители посольства России во главе с послом Элеонорой Митрофановой и диппредставительства Белоруссии во главе с временным поверенным Никитой Лешуковым в канун 146-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига поднялись на вершину Шипка возложить венки и цветы в память о ее защитниках.

Как передает корреспондент ТАСС, посетители Шипки встретили почетных гостей аплодисментами. В возложении также приняли участие представители организаций соотечественников и других общественных объединений.

"Мы поднялись на Шипку, чтобы почтить память генералов, офицеров, солдат русской армии и болгарских ополченцев, которые здесь все вместе отстаивали свободу и независимость Болгарии, а местные жители им помогали выживать. Каждый год я поднимаюсь на эту вершину и понимаю, в каких сложнейших условиях, в холодную погоду они воевали и побеждали. Сейчас некоторые из политиков современной Болгарию пытаются под другим углом посмотреть на события того времени. Но история - это то, с чем приходится мириться, с чем приходится жить независимо от того, нравится она или нет. Именно поэтому и мы, и болгарский народ поднимаемся на эту вершину и отдаем почести героям, защитившим свободу и независимость Болгарии", - сказала Митрофанова перед собравшимися на импровизированном митинге.

"3 марта - день освобождения Болгарии, к этому событию моя страна непосредственно причастна, поэтому это наш общий праздник. Освобождение стало первым шагом к свободе и независимости страны, к ее существованию, к возможности жить самостоятельным государством", - отметила дипломат.

По ее словам, власти страны в очередной раз не пригласили российских дипломатов на официальные мероприятия, посвященные национальному празднику, именно поэтому они побывали на Шипке в канун праздничной даты.

3 марта на Шипке пройдут торжественные мероприятия с участием президента Болгарии Румена Радева и других официальных лиц. Торжества также пройдут в Софии и других городах страны.

Праздничный день

3 марта 1878 года Русско-турецкая освободительная война завершилась подписанием мирного договора. В городке Сан-Стефано в окрестностях Стамбула русский посол граф Николай Игнатьев подписал документ, который зафиксировал победу русской армии и принес свободу стране, находившейся под османским владычеством 500 лет.

Россия приняла решение встать на защиту Болгарии и начать войну с турками после того, как было жестоко подавлено Апрельское восстание 1876 года, а попытки великих держав договориться завершились безрезультатно. Уже в апреле 1877 года Россия объявила войну Турции и к марту 1878 года довела ее до победы, после чего Болгария с населением 4,8 млн человек получила статус независимого государства.