В ненецкой Индиге фестиваль корюшки собрал более ста рыболовов

В поселок приехали туристы из Нарьян-Мара, Екатеринбурга, Перми, Костромы и Москвы

ТАСС, 2 марта. Фестиваль корюшки в поселке Индига Ненецкого автономного округа (НАО) собрал более ста участников, несмотря на сильный ветер. Больше всего рыбы поймал Роман Выучейский из Индиги - 2 кг 650 г, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля. В прошлом году улов победителя составил 1 кг 820 г.

"Выучейский Роман Анатольевич, поселок Индига, вес улова 2 кг 650 г. Это победитель", - сказал собеседник агентства.

В Индигу приехали туристы из Нарьян-Мара, Екатеринбурга, Перми, Костромы, Москвы, гости добирались на снегоходах, трэколах и вертолетах.

На фестивале прошел кулинарный турнир "Битва сковородок", корюшку готовили на мангале и приносили блюда, сделанные дома. Участники фестиваля также соревновались в национальных видах спорта: метании тынзея на хорей, ненецкой борьбе на поясах и перетягивании палки, прошел конкурс снежных скульптур.

Индига находится в 170 км от Нарьян-Мара, дороги к поселку нет. Индига была основана мезенскими поморами в XVIII веке, ее население традиционно занималось рыболовным промыслом. В поселке проживают около 630 человек.