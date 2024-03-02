Скульпторы Согоян планируют создать еще один памятник Николаю Рыжкову

Две прижизненные скульптуры установлены в Спитаке в Армении и в Прохоровке Белгородской области

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Заслуженные художники России и Армении Микаэль и Ваге Согоян планируют создать памятник бывшему главе Совета министров СССР, экс-сенатору Николаю Рыжкову и предложить установить его в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе студии Согоян, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Решение о создании памятника воспринимаю как безусловный долг. Я и брат (скульптор Ваге Согоян - прим. ТАСС) выполним проектную и авторскую часть работ безвозмездно. Это будет третий монумент, помимо двух прижизненных, которые мы установили в Спитаке в Армении, к 10-летию разрушительного землетрясения, и в Прохоровке Белгородской области", - привели в пресс-службе студии слова скульптора Микаэля Согояна.

Он также рассказал, что предварительно хотел бы выполнить памятник из большой глыбы гранита с образом Рыжкова с "решительным, волевым взглядом, обращенным вдаль". "Хотел бы завершить работы и предложить близким и родным Николая Ивановича [Рыжкова] открыть мемориал на месте захоронения [в 2024 году] в день его рождения - 28 сентября", - добавил Согоян.

Скульптор также поделился, что жизнь семьи Согоян на протяжении более трех десятилетий была "переплетена узами искренней дружбы" с Рыжковым.

Рыжков умер 28 февраля на 95-м году жизни. С 1985 по 1990 год он возглавлял Совет министров СССР. В 1995-2003 годах избирался депутатом Госдумы, затем работал в Совете Федерации, представляя Белгородскую область. В 2023 году он досрочно сложил с себя полномочия, продолжив работу в качестве советника председателя палаты Валентины Матвиенко.