В Якутии шестого военнослужащего удостоили звания Героя России за участие в СВО

Николай Соболев был воспитанником военно-спортивного клуба им. Владислава Фелькера и окончил ДВОКУ имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России уроженцу Якутии Николаю Соболеву за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Шестой якутянин удостоен высшей награды страны за время специальной военной операции! Указом президента Российской Федерации майору Николаю Соболеву присвоено звание Героя Российской Федерации", - написал глава региона.

Участник СВО, отметил Николаев, был воспитанником военно-спортивного клуба им. Владислава Фелькера и окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. За время службы Соболев награжден двумя орденами Мужество и медалью "За отвагу".

Высшая государственная награда также ранее была присвоена уроженцам Якутии: командиру якутского добровольческого отряда "Боотур-1" Александру Колесову, членам экипажа танка "Алеша" Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву, а также майору Игорю Юргину из поселка Нижний Куранах Алданского района. Рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Дмитрий Егоров был посмертно представлен к званию Героя РФ.