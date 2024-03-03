Глава французской федерации фермеров пообещал новые акции протеста

Арно Руссо отметил, что именно фермеры должны в конечном счете решать, все ли требования удовлетворены и достаточно ли принято мер для спасения французского сельского хозяйства

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Лидер французской Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо заявил о возможности новых перекрытий автострад и других акций протеста со стороны фермеров, если власти в ближайшее время не предоставят конкретных решений озвученных в последние недели проблем в отрасли. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.

"Нужно не просто ждать [блокирования дорог], это точно будет делаться по инициативе участников на местах. Мы продолжим проводить акции на местах в ближайшие 15 дней и далее", - сказал он. Руссо добавил, что именно фермеры должны в конечном счете решать, все ли требования удовлетворены и достаточно ли принято мер для спасения французского сельского хозяйства. "Мы ждем новый закон, мы ждем конкретной реализации обещаний", - добавил он.

При этом Руссо отрицал причастность к организации акции 1 марта на Международном сельскохозяйственном салоне, в ходе которой министра сельского хозяйства Марка Фено забросали яйцами. Он подчеркнул, что не согласен с такими методами ведения борьбы, и заверил, что лично созванивался с фермерами, которые участвовали в этой акции, выразив им свое несогласие с их действиями. "У нас 150 тыс. активных членов в FNSEA, а вместе с бывшими фермерами нас больше 200 тыс. человек. Нельзя говорить, что президент FNSEA может в одиночку контролировать всех", - добавил он.

Массовые демонстрации аграриев проходили в течение января во Франции на волне недовольства падением доходов из-за инфляции и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом пошлин. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов перекрывали крупные дорожные магистрали и проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

Премьер-министр Габриэль Атталь огласил несколько пакетов потенциальных мер. Среди прочего речь идет об отмене повышения акциза на дизельное топливо для спецтехники. Часть фермеров, в том числе представители FNSEA, заявили о приостановке акций протеста, потребовав оформить обещанные правительством меры в письменном виде, приняв отдельный закон через парламент. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время посещения Международного сельскохозяйственного салона 24 февраля заявил, что соответствующий законопроект должен быть представлен 20 марта на заседании совета министров.