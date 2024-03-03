Росатом начал подготовку к уборке отходов бывшего химзавода и полигона в Донбассе

На них накопилось более 500 тыс. тонн промышленных отходов

СИРИУС /федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор (ФГУП "ФЭО", предприятие Росатома) приступил к проектно-изыскательским работам по ликвидации могильников Горловского химического завода в ДНР и полигона "Волчеяровка" в ЛНР. Об этом сообщил ТАСС на Всемирном фестивале молодежи директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

"Мы приступили к проектно-изыскательским работам на заводе и полигоне в соответствии с заключенными государственными контрактами. До конца года планируем разработать концепцию ликвидации этих объектов. Будем отрабатывать максимально качественно и оперативно. Учитывая динамику, с которой государство работает в новых субъектах Российской Федерации по всей линейке обеспечения жизнедеятельности и развития территорий, думаю, что мы закончим ликвидацию до 2030 года. Уверен, это не единственные два объекта, которыми государство будет заниматься", - сказал Лебедев.

Горловский химический завод - ныне недействующее и заброшенное предприятие. Был построен в 1930-х годах и производил широкий спектр химической продукции - от взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива до товаров бытовой химии. На территории завода размещены могильники, хранящие порядка 12 тыс. тонн технологических продуктов производства толуола и токсичных органических веществ, которые после остановки производства стали интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Концентрация загрязняющих веществ, в первую очередь органических, в компонентах в почвах и грунтовых водах превышает 100 ПДК.

Полигон промотходов "Волчеяровка", на котором накоплено более 500 тыс. тонн промышленных отходов, являлся местом захоронения для нескольких промышленных предприятий, в том числе химической направленности. Прежние власти предпринимали попытки по изоляции нескольких карт полигона, однако консервация была проведена недобросовестно, в результате началось поступление загрязняющих веществ в грунтовые воды.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.