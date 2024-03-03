"Березовый сок" стал самым сложным термином для перевода на агроярмарке Фестиваля молодежи

Сложности продавцы и переводчики фестиваля испытывают также при объяснении наименования "гречишный мед"

СИРИУС, 3 марта. /ТАСС/. Березовый сок оказался одним из самых популярных товаров фермерского рынка "Пир на весь мир", который проходит на площадке Всемирного фестиваля молодежи, однако перевод названия напитка оказался крайне сложной задачей. Об этом рассказали ТАСС переводчики рынка.

"Сложнее всего объяснять, что такое березовый сок - нам приходится показывать на мобильных телефонах фото березовых деревьев и объяснять технологию", - рассказала переводчик Маргарита Ковалевская.

Также определенные сложности продавцы и переводчики испытывают при объяснении наименования "гречишный мед", так как сначала приходится рассказывать иностранным покупателям о таком растении, как гречиха. При этом, в целом бренд русского меда оказался хорошо известен, и его покупают целенаправленно в качестве подарков, рассказали продавцы меда.

Еще посетители целенаправленно ищут тульские пряники, особенно интересуются ими покупатели из Ирландии, Мексики, Маврикия, Индонезии, Индии, Катара и Сербии, рассказала продавец пряников Ирина Репина.

Некоторые гости фестиваля нашли в русских фермерских продуктах неожиданные совпадения с их традициями питания. Индийским покупателям полюбилось кедровое молоко, которое производят в Томской области, так как обычное молоко они не употребляют, рассказал представитель производителя Андрей Буланов. А гости из арабских стран находят интересным вкус татарского чак-чака и сравнивают их с национальными десертами.

Также на рынке вызывают интерес у покупателей кедровые шишки в шоколаде, тамбовские паштеты, воркутинская оленина, калининградское фуа-гра, сладости из Удмуртии, сыры из Чувашии и кавказских регионов. Однако гости фестиваля прежде всего предпочитают покупать те продукты, которые выдержат долгую перевозку, так как многие возвращаются домой с пересадками, рассказали посетители рынка.

Всего на рынке представлена продукция из 25 российских регионов, рассказали ТАСС в Россельхозбанке, который выступил организатором мероприятия. За первые два дня работы рынок реализовал почти 1 тонну продовольственной продукции, уточнили в банке.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.