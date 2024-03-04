На юге Приморья ввели особый противопожарный режим

Нововведения действуют на территории Хасанского муниципального округа

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Особый противопожарный режим (ОПР) введен на территории Хасанского муниципального округа в Приморском крае, сообщает пресс-служба администрации округа.

"На территории Хасанского муниципального округа введен особый противопожарный режим. Данная мера вызвана ростом ландшафтных пожаров, а также установлением сухой и ветреной погоды. Требования особого противопожарного режима устанавливают запрет на посещение гражданами лесов, въезд транспортных средств в лесные массивы, разведение костров в лесах, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша", - говорится в сообщении.

Кроме того, запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение на землях лесного фонда и землях населенных пунктов, садоводческих и огороднических товариществ огнеопасных работ. За нарушение требований ОПР должностные лица и граждане будут привлечены к ответственности, в том числе уголовной.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона, это первый ОПР, введенный в Приморье в 2024 году. На утро 4 февраля в Приморском крае зарегистрировано три природных пожара общей площадью 4 900 га, в том числе один площадью 100 га, на территории национального парка "Земля леопарда".

Как сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре, до конца недели серьезных осадков в крае не ожидается. Только 8 марта синоптическая ситуация изменится. Приморье окажется в зоне атмосферных фронтов, на большей территории пройдет небольшой и умеренный снег. Ночные морозы ослабеют на 1 - 4 градуса, дневная температура будет в пределах от минус 3 до плюс 3 градусов.