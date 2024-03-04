Суд 4 апреля рассмотрит иск Ольги Шукшиной к сестре Марии из-за произведений их отца

Она требует признать недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения классика советской литературы, заключенный между ее сестрой и матерью, Лидией Федосеевой-Шукшиной

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 4 апреля начнет рассмотрение по существу иска Ольги Шукшиной к ее сестре актрисе Марии Шукшиной о признании недействительным договора на отчуждение прав на произведения их отца, писателя Василия Шукшина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд назначил на 4 апреля в 14:30 слушания по иску Шукшиной Ольги Васильевны к Шукшиной Марии Васильевне", - сказали в суде.

Ольга Шукшина требует признать недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения классика советской литературы, заключенный между ее сестрой и матерью, Лидией Федосеевой-Шукшиной.