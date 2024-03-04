В ГД внесли законопроект о двух пенсиях детям-инвалидам, потерявшим родителя в ходе СВО

На него уже есть положительное заключение правительства, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Члены рабочей группы по СВО внесли в Госдуму законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам и инвалидам детства, чьи родители погибли в ходе спецоперации, он уже поддержан кабмином.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава группы, секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

"Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию. Законопроект, который закрепит такую норму, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму. На него уже есть положительное заключение правительства", - написал политик.

Турчак напомнил, что по действующему законодательству "гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов". "Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники - ветераны Великой Отечественной [войны], жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих и некоторые другие категории", - заметил он.

"Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии - и по инвалидности, и по потере кормильца", - резюмировал Турчак.