Россияне рассказали, как следят за своим здоровьем

Согласно результатам опроса социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы", 56% олрошенных россиян заявили о своем желании вести более здоровый образ жизни

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более здоровый образ жизни хотели бы вести 56% россиян. Более половины опрошенных также рассказали, что следят за своим здоровьем, однако при плохом самочувствии почти две трети россиян лечатся самостоятельно, свидетельствуют поступившие в ТАСС данные социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы".

Согласно результатам опроса, 56% россиян заявили о своем желании вести более здоровый образ жизни. "Оценивая свое здоровье, четверть жителей страны (25%) назвали его хорошим, а 22% - плохим. При этом около трети россиян (29%), не хотели бы что-то менять в образе жизни, так как считают его уже достаточно здоровым", - говорится в результатах исследования.

Большинство россиян поддерживают здоровье регулярными прогулками на свежем воздухе и активностью (57%), соблюдением режима дня, который включает восьмичасовой сон (42%), а также правильным питанием или соблюдением диеты (39%). При этом 41% отметили, что в основном успевают полноценно выспаться и отдохнуть после рабочего дня, а 24% опрошенных говорят, что это им пока не удается.

Также опрос показал, что почти 70% россиян никогда не покупали абонементы в спортзал, еще 15% приобретали, но не ходили. Для 53% опрошенных главным мотивирующим фактором для занятий спортом является поддержание физического здоровья. "Большинство опрошенных рассказали, что занимаются спортом: 14% делают это каждый день, 21% - несколько раз в неделю, 9% - примерно раз в неделю. 13% занимаются спортом несколько раз в месяц и реже, а 40% признаются, что вообще не занимаются физкультурой или спортом", - отметили в "Вебер".

В ходе опроса 48% респондентов рассказали, что следят за своим здоровьем, однако при плохом самочувствии почти две трети россиян (65%) лечатся самостоятельно и лишь в крайнем случае обращаются к врачам. При появлении первых симптомов болезни к врачам идут только 23%. Почти половина жителей России (48%) также не проходят диспансеризацию даже раз в несколько лет, еще 26% проходят ее по собственной инициативе, а 17% - по инициативе работодателя.

Об опросе

Изучение общественного мнения проводилось АНО "Диалог регионы" 26 февраля 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 300 россиян старше 18 лет.