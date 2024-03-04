Туроператоры зафиксировали рост количества поездок на праздничные выходные в марте

АТОР указывает, что одна из главных причин роста спроса на поездки на праздничные выходные - большее, чем в прошлом году, количество выходных

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россияне в текущем году увеличили спрос на туристические поездки на мартовские выходные, которые приурочены к празднику 8 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Трехдневные мартовские выходные в 2024 году стали хорошим поводом для россиян отправиться как в короткие поездки по России, так и в пляжные и сити-туры за рубеж - по сравнению с прошлым годом продажи выросли от 40 до 150%", - говорится в сообщении.

Так, у нишевых туроператоров, по данным ассоциации, объемы продаж на мартовские праздники по сравнению с первой декадой марта 2023 года выросли в среднем на 10-15%, а у крупных федеральных и внутренних - значительно больше.

АТОР указывает, что одна из главных причин роста спроса на поездки на праздничные выходные - большее, чем в прошлом году, количество выходных дней. В 2023 году праздничный день 8 марта приходился на среду, а в этом году - на пятницу.

"По агрегированным данным туроператоров, в топ-10 самых бронируемых направлений с захватом 8 марта входят ОАЭ, Таиланд, Россия, Египет и Турция. В первой десятке по спросу - Шри-Ланка, Мальдивы, Куба, Китай/Вьетнам, а также страны ближнего зарубежья", - говорится в сообщении ассоциации.

На российском рынке лидером по количеству бронирований на праздничные дни традиционно остается Краснодарский край. Также спросом у туристов пользуются Кавказские Минеральные воды, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. В топ-10 среди внутренних направлений входят Подмосковье, Карелия, Дагестан, Казань, а также горнолыжные курорты - Шерегеш, Домбай и Архыз.