Король Великобритании получил дополнительно $58 млн на расходы

Речь идет о фиксированном проценте от прибыли компании Crown Estate, которая управляет принадлежащей британской короне недвижимостью

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III получил прибавку в размере €45 млн ($58 млн) к своим годовым доходам. Это следует из отчета по состоянию суверенного гранта.

Речь идет о фиксированном проценте от прибыли подотчетной парламенту компании Crown Estate, которая управляет принадлежащими британской короне землями и недвижимостью. Как говорится в отчете за 2023-2024 финансовый год, прибыли компании выросли за отчетный период с завершением в марте в два раза, достигнув рекордной отметки €1,1 млрд (более $1,4 млрд). Этому в первую очередь способствовала реализация проектов по развитию ветряных электростанций в прибрежных районах королевства.

В результате фонд на обеспечение деятельности королевской семьи вырастет с €86,3 млн в 2024-2025 годах до около €132 млн в 2025-2026 годах.

Согласно законодательству, все доходы от управления принадлежащими британской короне землями и недвижимостью поступают в казну государства, после чего британский монарх получает свою долю в размере 12%.

В докладе также говорится, что всего за отчетный период члены королевской семьи приняли участие в 2,3 тыс. официальных мероприятий по сравнению с 2,7 тыс. годом ранее. Отчасти снижение активности можно объяснить недомоганием монарха и жены наследника британского престола принца Уильяма принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. И Карл III, и принцесса Кейт сообщили в 2024 году, что проходят курс лечения от раковых заболеваний.

Несмотря на свой диагноз, монарх принял участие в 464 официальных мероприятиях.