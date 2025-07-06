В Красноярском крае устранили просадку пути на участке железной дороги

Движение поездов осуществляется в штатном режиме

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Просадка пути на участке железной дороги в Красноярском крае устранена, движение поездов осуществляется в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

"Да, была просадка по одному пути, велись ремонтные работы, поезда пассажирские пропускали по соседнему, все устранили", - сообщили в пресс-службе, добавив, что движение поездов осуществляется в штатном режиме.

В субботу в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали, что на участке между станциями Сорокино и Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги по причине просадки пути временно ограничено движение поездов.