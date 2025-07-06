Народный фронт отметил работу волонтеров премиями "Все для победы!"

Победителей в спецноминации "Все для победы" наградил лично президент Владимир Путин

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Народный фронт в рамках форума "Все для победы!" провел торжественную церемонию награждения волонтеров, внесших значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В мероприятии приняли участие президент РФ Владимир Путин, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также члены центрального штаба Народного фронта.

Как передает корреспондент ТАСС, мероприятие прошло на площадке Национального центра "Россия". Обладателями наград стали лидеры общественного мнения, которые открывали сборы и доставляли необходимую помощь на передовую, неравнодушные люди, активно помогавшие бойцам, изобретатели, медики, активные жители регионов, которые содействовали борьбе с фейками в интернете, и другие активные граждане.

Награждение проводились в 14 номинациях, охватывающих различные спектры волонтерской деятельности. Представители органов власти наградили представителей "швейбатов", волонтерских бригад, людей, внесших вклад в информационную безопасность страны. Также были отмечены российские корпорации, которые помогают фронту, такие как "Камаз", ПСБ, "Траснефть", "Россети".

Помимо этого в номинации "Кулибин" были отмечены представители так называемого народного ВПК - локальных производителей и изобретателей продукции военного назначения - дронов, систем РЭБ.

Победителей в специальной номинации "Все для победы" наградил лично глава государства. Также в торжественной церемонии участвовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, глава Росмолодежи Григорий Гуров, знаменитые артисты, музыканты и члены центрального штаба Народного фронта.

Лауреатам вручили специальные статуэтки, а также нагрудные знаки "Народный фронт. Все для Победы", который был учрежден по поручению Путина.