Путин подписал гитару для директора школы, отправившегося воевать на СВО

Президент написал на ней "Директору" Николаю, с уважением, Владимир Путин"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, осматривая выставку Народного фронта на форуме "Все для победы!", подписал для сражающегося на СВО бойца гитару.

Одна из волонтеров рассказала главе государства о директоре школы из Волгограда, который служит во взводе операторов беспилотников на запорожском направлении. "Единственная отрада его - игра на гитаре", - поделилась она и попросила президента подписать инструмент.

"С удовольствием", - отреагировал Путин и поинтересовался, как же зовут военнослужащего. "Николай. Позывной - "Директор", - рассказала волонтер Народного фронта.

"Директору" Николаю, с уважением, Владимир Путин", - подписал маркером гитару глава государства и крепко пожал руку представительнице Народного фронта. "Конечно, он (боец - прим. ТАСС) об этом не знает - и не поверит", - засмеялась активистка.

Путин, посещая национальный центр "Россия", осмотрел выставку, посвященную трехлетию проекта Народного фронта "Все для победы!", запущенного для поддержки бойцов СВО и жителей приграничья. Главе государства показали, в частности, достижения так называемых народных конструкторских бюро, которые зачастую, как заметил сам президент, не уступают заводским образцам стран НАТО.