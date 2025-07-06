6 июля, 20:03,
обновлено 6 июля, 20:13

На ЗАЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Пресс-служба Росатома сообщила, что в состав 29-й команды наблюдателей вошли три инспектора

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС. В состав 29-й команды наблюдателей вошли три инспектора, сообщает пресс-служба Росатома.

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"На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии. В составе 29-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе станции уточнили, что безопасность во время ротации обеспечили военнослужащие Минобороны РФ, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области. 

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