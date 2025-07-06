Минпросвещения запустило горячую линию по подбору педагогов в школы

Каждую заявку будут обрабатывать в течение трех рабочих дней с даты обращения

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Открытую горячую линию для директоров школ по оперативному подбору педагогов, а также для преподавателей, ищущих работу в образовательных учреждениях, запустили в Минпросвещения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая заявка будет обработана в течение трех рабочих дней с даты обращения. "Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни", - добавили в пресс-службе.