В подмосковных парках отметят День семьи, любви и верности

Тематические мероприятия пройдут в 85 парках региона

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Общеобластное мероприятие "Семья. Лето. Парк", приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, пройдет более чем в 85 парках Московской области 8 июля, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

"Для гостей устроят большой семейный пикник на траве, проведут мастер-класс по созданию генеалогического древа и семейный квест по парку, а также организуют семейное дефиле, концертную программу и многое другое", - говорится в сообщении.

Например, в сквере им. В. А. Зайцева в Коломне будут организованы творческие мастер-классы и тематическая книжная выставка, дефиле и мастер-класс по танцам, а кульминацией мероприятия станет концертная программа при участии местных солистов и творческих коллективов. В парке "Беличий" Краснознаменска гостей ждут эстафеты, концертная программа, а также торжественное вручение памятных медалей новорожденным "Моя малая Родина - Краснознаменск" и юбилярам совместной жизни "За любовь и верность". А в парке 30-летия Победы Орехово-Зуево пройдет конкурс рисунков "Семья - моя крепость", гости смогут принять участие в творческой мастерской, фотосессии, квесте по парку "В поисках семейного счастья", посетителей зеленой зоны будут встречать в тематических костюмах Петра и Февронии.