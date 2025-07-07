Югра присоединится к проекту Дома народов России "Свои"

В рамках проекта югорчанам предлагается рассказать о подвигах земляков, в том числе представителей коренных народов Севера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июля. /ТАСС/. Жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поделятся своими историями для архива историй о дружбе и взаимовыручке во время Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Руслан Кухарук.

"В ходе встречи с руководителем Дома народов России Анной Андреевной Полежаевой договорились, что свой вклад в эту работу внесет и наш регион. В рамках [проекта Дома народов России "Свои"] югорчанам предлагается рассказать о подвигах земляков, в том числе представителей коренных народов Севера", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к проекту смогут присоединиться все вузы и школы Югры. В скором времени в них появятся информационные материалы с QR-кодами, чтобы каждый желающий получил возможность узнать о героях и поделиться своей историей.

По данным властей, проект Дома народов России "Свои" - это уникальный архив живых историй о дружбе и взаимовыручке во время Великой Отечественной войны и специальной военной операции, для которого по всей стране уже собрано более 2,5 тыс. таких свидетельств.