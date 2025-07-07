7 июля, 19:47
Самоубийство Романа Старовойта

Минтранс выразил соболезнования близким Старовойта

Роман Старовойт. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Роман Старовойт
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
О дате, времени и месте прощания с экс-министром транспорта сообщат дополнительно

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ выразил соболезнования родным и близким экс-главы министерства Романа Старовойта.

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"Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"О дате, времени и месте прощания с Романом Старовойтом будет сообщено дополнительно", - отмечает министерство.

7 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Одинцовском городском округе было обнаружено тело Старовойта с огнестрельным ранением, основная версия - самоубийство.

Старовойт утром 7 июля был отправлен в отставку президентским указом. Причина решения главы государства в документе указана не была. 

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