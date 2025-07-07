Парламент ДНР ввел штрафы за продажу алкоголя после 22:00

В пресс-службе Народного совета республики сообщили, что размер штрафа для юридических лиц составляет до 200 тыс. рублей

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Парламент ДНР внес изменения в закон "Об административных правонарушениях в Донецкой Народной Республике", вводящий штрафы за розничную продажу алкоголя с 22:00 до 9:00, сообщили в пресс-службе Народного совета республики.

"Согласно закону, нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя в нашей республике будет наказуемо. Вносимые изменения в закон предполагают наложение административного штрафа для физических, должностных и юридических лиц", - цитирует пресс-служба депутата Елену Шишкину.

Документ дополняет закон "Об административных нарушениях в ДНР" новой статьей о штрафах за нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Ограничения установлены законом, принятым в регионе в октябре 2024 года. Речь идет о запрете продажи алкоголя во время последних звонков и выпускных вечеров, в Международный день защиты детей, День семьи, любви и верности, в День знаний и другие, а также с 22:00 до 9:00.

Для физических лиц нарушение влечет предупреждение или штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.