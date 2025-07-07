В Шамильском районе Дагестана ввели режим ЧС

Причиной стали последствия непогоды

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Шамильском районе Дагестана. С шестью населенными пунктами из-за размыва дорожной полки прервано транспортное сообщение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"В Шамильском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) муниципального образования администрацией района было принято решение о введении соответствующего режима для органов управления и сил муниципального звена. Такое решение связано с размывом полки автомобильной дороги, что привело к нарушению энергоснабжения и транспортного сообщения с шестью населенными пунктами",- говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативным мерам, принятым аварийно-восстановительной бригадой РЭС, полностью восстановлено электроснабжение в Шамильском районе. Устранены повреждения опор и линий электропередачи.

"По оценке специалистов, восстановление транспортного сообщения с шестью населенными пунктами района займет от 7 до 10 дней", - добавили в пресс-службе.