В Тюменской области утвердили программу борьбы с онкозаболеваниями до 2030 года

Одна из основных задач - развитие системы ранней диагностики, в том числе в рамках диспансеризации

ТЮМЕНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Тюменской области утвердили программу борьбы с онкологическими заболеваниями, которая рассчитана до 2030 года. Одной из ключевых задач ее реализации станет развитие системы ранней диагностики и увеличение доли болезней, выявленных на первой стадии, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Разработали и утвердили региональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями, которая рассчитана до 2030 года. Одна из ключевых целей - уже через пять лет довести долю выявленных на I стадии онкозаболеваний до 61,8%", - написал Моор.

Он отметил, что работа соответствует целям нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Одна из основных задач - развитие системы ранней диагностики, в том числе в рамках диспансеризации. "Главная задача - выстроить в регионе единую и эффективную систему раннего выявления и лечения онкологических заболеваний. Регулярные обследования помогают вовремя заметить проблему и начать лечение", - добавил губернатор.