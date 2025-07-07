В Удмуртии опровергли сообщения о пролетавших БПЛА

Это был согласованный полет самолетов Як-52 и Як-54

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. В Удмуртии опровергли сообщения жителей о пролетавших в небе БПЛА. Это оказался согласованный пролет самолетов, сообщил председатель госкомитета региона по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

"Вечером 7 июля в службу 112 поступили сообщения от жителей Завьяловского, Можгинского, Граховского, Воткинского районов Удмуртии, а также граничащих с нами районов Пермского края и Татарстана о пролетавших в небе пяти БПЛА. Информация проверена. Опасности нет. Это был согласованный полет самолетов Як-52 и Як-54", - написал он в своем Telegram-канале.

Шуткин поблагодарил граждан за бдительность, а также напомнил о рекомендации не снимать полеты неустановленных летательных аппаратов .