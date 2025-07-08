На Чукотке запустят "туры для влюбленных"

Туроператоры рассказали о возможности организации туров для романтиков, желающих сделать предложение руки и сердца в уникальных местах региона - на фоне китов, на самом крайнем востоке страны, на мысе Дежнева, или прямо на линии перемены дат

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Новый турпродукт - "туры для влюбленных" запустят на Чукотке в сезон 2025 года, их участники смогут сделать предложение руки и сердца в самых красивейших местах округа, рассказала ТАСС заместитель губернатора Чукотского АО Ирина Максимова.

На Восточном экономическом форуме в 2024 году президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока.

"Туроператоры рассказали о возможности организации туров для романтиков, желающих сделать предложение руки и сердца в уникальных местах региона - на фоне китов, на самом крайнем востоке страны, на мысе Дежнева, или прямо на линии перемены дат, проходящей вдоль 180-го меридиана, разделяющего Землю на восточное и западное полушария, и полярный круг. Доставить влюбленных готовы как в места, где смогло побывать мало людей, так и в места, где можно наблюдать яркие закаты, попробовать блюда, приготовленные по рецептам коренных народов, или увидеть удивительную природу", - сказала Максимова.

Она отметила, что среди молодых пар популярна традиция делать предложение руки и сердца именно во время путешествий. "В связи с этим туроператоры в 2025 году готовы предложить романтикам красивые места для важного поступка", - пояснила заместитель губернатора Чукотки.

Как рассказали ТАСС в окружном правительстве, интерес к Чукотке со стороны путешественников растет. "Ежегодно мы видим, что увеличивается и численность туристов. По итогам 2025 года мы ожидаем, что регион посетит минимум 30 тысяч туристов. Одни туристы приезжают на Чукотку, чтобы увидеть первозданную красоту природы, китов и белых медведей, побывать на мысе Дежнева, увидеть жизнь и быт коренных народов, прокатиться на национальных байдарах и сделать еще много всего интересного. Другие приезжают в Анадырь, чтобы посетить фестивали, попробовать местную кухню в рамках своего путешествия по арктическим регионам. Активно сейчас развивается туризм среди любителей рыбалки", - рассказали в правительстве округа.

Там добавили, что одним из перспективных направлений развития туризма в настоящий момент на Чукотке является и гастротуризм. "Заведения общественного питания предлагают широкий выбор блюд, приготовленных по уникальным рецептам. В этом году открылся "Центр гастрономической культуры малочисленных народов мира". Центр тесно сотрудничает с Международным этногастрономическим центром, Национальной ассоциацией кулинаров России и Балтийской высшей школой гастрономии. Благодаря этому ведется активная работа по продвижению национальной кухни", - сообщили агентству в правительстве Чукотки.

О турпотоке на Чукотку

По итогам 2024 года Чукотка стала лидером по динамике роста турпотока в Арктическом регионе: полуостров посетили порядка 25 тысяч человек. В прошлом году на Чукотке завершили строительство гостиницы в городе Певек, что стало одной из "точек входа в регион". Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие, остаются кадровый дефицит, отсутствие достаточного количества мест для проживания и логистические затруднения.