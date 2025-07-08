В Омской области отремонтируют пострадавшую от паводка дорогу

Работы запланированы на август

ОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Дорогу Усть-Ишим - Загваздино в Омской области, которая пострадала от весеннего паводка в 2024 году, отремонтируют ориентировочно в августе 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса региона.

"Дорога Усть-Ишим - Загваздино в 2024 году пострадала от весеннего паводка. В осенне-весенний период, а также во время выпадения осадков, проезд по дороге затруднен. В 2025 году из федерального бюджета <...> выделены средства, за счет которых будет восстановлено 17 км наиболее проблемных участков данной автомобильной дороги. Аварийно-восстановительные работы ориентировочно запланированы в августе текущего года", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса Омской области.

В Омской области из-за паводка 17 мая 2024 года был введен режим ЧС федерального значения. Особенно сильно пострадал от затопления Усть-Ишимский район. В пик паводка в муниципалитете было затоплено около 650 домов и 1,1 тыс. участков. В безопасные места были эвакуированы более 2 тыс. жителей. Область получила на ликвидацию последствий паводка порядка 757 млн рублей из федерального бюджета.