В Петербурге устранят последствия непогоды на пляжах Курортного района

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения по благоустройству "Курортный берег" Алексей Фисяк отметил, что все малые архитектурные формы будут отремонтированы и до конца недели возвращены на свои места

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Все малые архитектурные формы, поврежденные на пляжах Курортного района Петербурга вследствие шторма, отремонтируют и возвратят на места до конца недели. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции ТАСС директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения по благоустройству "Курортный берег" Алексей Фисяк.

"До конца недели все пляжи будут уже в полном составе. Все будет убрано. <...> Все малые архитектурные формы, которые пострадали, будут отремонтированы и до конца недели возвращены на свои места", - пояснил Фисяк.

Вследствие шторма были повреждены только урны, скамейки и раздевалки, ни одному детскому комплексу урон нанесен не был. Так, например, на пляже "Чудный" девять скамеек замыло в песок, на "Ласковом" две смотровые площадки передвинуло на 20 м, на пляже "Белые ночи" повреждены несколько раздевалок. Наибольший урон был нанесен Сестрорецкому пляжу.

По словам Фисяка, единственное отличие прошедшего 4 июля шторма от октябрьских и ноябрьских штормов - это то, что вода зашла на 70-100 метров вглубь территории пляжа. "Ветер тот же самый, волна та же самая - то есть в штатном режиме принимали погоду", - добавил Фисяк.

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга, защищающий город от наводнений, справился с непогодой в штатном режиме. Как указал заместитель генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений (КЗС) Игорь Полищук, лето - это основной сезон, когда на объекте проводятся регламентные работы по гидромеханическому оборудованию, чтобы в сезон, когда чаще всего происходят наводнения, комплекс был готов. В оперативном порядке было проведено свертыванию таких ремонтных работ - комплекс был приведен в готовность заранее.

"Для нас это была практически штатная работа за исключением того, что это наш первый опыт работы при таких температурах, плюс 28, мы тоже смотрели, как будет работать оборудование в таком температурном режиме", - отметил Полищук.