На Ставрополье разработают закон о регулировании использования электросамокатов

Большинство проголосовавших высказались за ограничение их работы

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья разработают региональный закон об использовании электросамокатов по итогам голосования жителей. Большинство проголосовавших высказались за ограничение их работы, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Из всех проголосовавших больше 60% за то, чтобы СИМ запретить или ограничить. Вижу в этом запрос на перемены, будем их проводить. Поручил краевому Миндору проанализировать поступившие предложения, изучить опыт регионов, где уже начали регулировать использование самокатов. На этой основе разработать проект краевого закона", - написал он.

Голосование жителей проходило в социальных сетях губернатора края. Владимиров отметил, что опрос по поводу средств индивидуальной мобильности вызвал живой отклик.

"Обратил внимание, что под постами в моих соцсетях по этой теме поступило под 6 тыс. комментариев. Центр управления регионом проанализировал: 28% из них - за полный запрет самокатов. Противоположную точку зрения поддерживают только 6%. Каждый десятый написавший предложил ограничить скорость передвижения на самокатах", - сообщил Владимиров.

Губернатор отметил, что за введение возрастных ограничений по использованию СИМ высказались 6% участников голосования, 9% предложили ограничить зоны передвижения самокатов.