Аэропорт Марселя временно закрыли из-за лесных пожаров

В городе закрыты железнодорожные вокзалы, идет эвакуация жителей из северных районов

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Марселя временно прекратил работу из-за лесных пожаров на подступах к городу. Об этом сообщила региональная газета La Provence.

По ее данным, все рейсы отменены с 12:12 по местному времени (13:12 мск). Пассажиры вынуждены оставаться в здании терминала.

Кроме того, в Марселе, где проживают почти 900 тыс. человек, закрыты железнодорожные вокзалы. Власти приступили к эвакуации жителей из северных районов города.

Префектура попросила водителей не выезжать без необходимости на улицы, чтобы не затруднять передвижение пожарных автомобилей.

8 июля Национальная метеослужба Météo-France объявила наивысший (красный) уровень угрозы в связи с лесными пожарами в южных департаментах Вар, Воклюз и Буш-дю-Рон, административным центром которого является Марсель.

Накануне в департаменте Од на юге Франции выгорело около 2 тыс. га леса.