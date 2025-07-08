Лукашенко рассказал, как Путин угощал его козьим молоком

Президент Белоруссии отметил, что запаха от козьего молока быть не должно

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился впечатлениями от козьего молока, которым его угощал российский лидер Владимир Путин. Соответствующее видео распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

Во время посещения племенного завода по выращиванию коз под Могилевом президент Белоруссии уточнил перед дегустацией козьего молока, есть ли у него запах. Получив положительный ответ, Лукашенко отметил, что запаха от козьего молока быть не должно. "Нет, не должен быть. Потому что я видел козье молоко - меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы подумал, коровье", - сказал белорусский лидер.

После дегустации Лукашенко сказал, что у представленного молока нет запаха. "Какой запах? Нет запаха. Идеальное молоко", - отозвался он.