В ЛНР внедрят национальную цифровую систему пространственных данных

Платформа поможет в планировании градостроительства региона, сообщил глава республики Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 8 июля /ТАСС/. Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" в ближайшее время начнет работать в Луганской Народной Республике. Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, она поможет в планировании градостроительства региона.

Пасечник в Луганске провел рабочую встречу с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым и представителями ППК "Роскадастр". По его словам, представители данных ведомств отметили лидерство ЛНР среди субъектов Донбасса и Новороссии в наполнении Единого государственного реестра недвижимости "полными и точными данными".

"Особое внимание уделили внедрению у нас Единой цифровой платформы "Национальная система пространственных данных" - НСПД. Она работает в стране с 2023 года. В нее уже входят 53 региона, возможно предоставление 123 государственных и муниципальные услуг, а со следующего года - и кадастровая оценка недвижимости. Оцифровка территории республики с использованием единой цифровой платформы НСПД значительно облегчит работу региональных ведомств. Эта платформа поможет в планировании градостроительства Луганщины. <…> По итогам совещания приняли решение о создании рабочей группы во главе с зампредседателя правительства ЛНР Павлом Ковалевым и разработке дорожной карты по внедрению НСПД. Это станет важным этапом в цифровизации республики", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что после оцифровки всех необходимых данных в регионе смогут в режиме онлайн отслеживать планы развития, включая строительство и ввод в эксплуатацию конкретных объектов.