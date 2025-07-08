"Михаил Сомов" отправился в рейс до Северной Земли в день своего 50-летия

Последние 25 лет судно состоит на службе Росгидромета и доставляет жизненно важные грузы и смены полярников на метеостанции и другие объекты

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" торжественно проводили в рейс по обеспечению полярных станций на Северном морском пути, церемония проводов в день 50-летнего юбилея судна прошла на причале Соломбальского терминала в Архангельске, передает корреспондент ТАСС.

8 июля 1975 года на сошедшем со стапелей Херсонского судостроительного завода "Сомове" впервые был поднят государственный флаг СССР. Именно этот день принято считать днем рождения НЭС "Михаил Сомов".

"Это важное событие, историческое событие, и оно очень символично. В этом году мы отмечаем сразу три больших юбилея. Первый: 50-летие научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", то, для чего мы здесь сегодня собрались. Но в этом же году, я хочу напомнить вам, что мы празднуем еще и начало освоения Северного морского округа. И это происходило тоже отсюда, с этой земли, - сказал на церемонии губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. - И в этом году, конечно, мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И надо сказать, что Арктика и Северный морской путь сыграли в этой победе важнейшую роль. Именно по этому маршруту шли боевые корабли, доставлялись грузы, обеспечивались многие военные операции".

За свою 50-летнюю историю "Сомов" совершил десятки экспедиций в Арктику и Антарктику, внес значимый вклад в их исследование и освоение, в развитие Северного морского пути. Последние 25 лет судно состоит на службе Росгидромета и доставляет жизненно важные грузы и смены полярников на метеостанции и другие объекты, расположенные на труднодоступных островах и побережье Северного Ледовитого океана. "С одной стороны, 50 лет для судна, наверно, достаточно солидный возраст. С другой стороны, сейчас мы посмотрели на это замечательное судно изнутри, оно находится в прекрасном техническом состоянии, готово к выходу в очередной рейс", - отметил в своем выступлении на церемонии руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

На церемонии художница Лада Подольская передала на "Сомов" свою картину, на которой изображено легендарное судно. Подольская участвовала в одной из экспедиций на борту "Сомова".

О рейсе

Второй завозной рейс навигации 2025 года продлится полтора месяца. Маршрут экспедиции пройдет по Белому, Баренцевому и Карскому морям до архипелага Северная Земля на востоке и Земли Франца-Иосифа на севере. В ходе рейса будет доставлено снабжение и проведено техобслуживание 17 полярных станций Севгидромета.

На борту судна смена полярников, а также продовольствие, топливо, стройматериалы и другие грузы, необходимые для обеспечения работы метеорологов на труднодоступных станциях. На ряд станций будет доставлено новое оборудование, в частности, на станцию "Сосновец" планируется доставка и установка нового здания дизельной, на МГ-2 им. М.В. Попова "Сомов" доставит солнечную электростанцию, на МГ-2 "Ходовариха" - ледовую вышку. На МГ-2 им. Г.А. Ушакова привезут новое модульное здание метеостанции.